Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.06.2020 (20:42)

Малый противолодочный корабль «Онега» Северного флота отработал артиллерийские стрельбы в Белом море

Экипаж малого противолодочного корабля «Онега» завершил выполнение боевых упражнений в море и прибыл в основной пункт базирования сил Беломорской военно-морской базы Северного флота — город Северодвинск.

В Баренцевом и Белом морях моряки отработали комплекс противолодочных задач как самостоятельно, так и в составе поисково-ударных групп совместно с кораблями Кольской флотилии разнородных сил и авиацией.

По завершении совместных манёвров в Баренцевом море боевой расчёт 76-мм артиллерийской установки АК-176 МПК «Онега» выполнил стрельбы по открытым и закрытым мишенным позициям на берегу полуострова Рыбачий.

После перехода в Белое море артиллеристы отработали ведение морского боя с условным кораблём противника и поразили морские мишени в закрытых для судоходства морских полигонах. На завершающем этапе боевой учёбы моряки провели стрельбу по плавающей морской мине.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Лихтеровоз «Севморпуть» доставил стройматериалы для аэродрома Северного флота «Нагурская» на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Командующий гвардейской общевойсковой армией ЗВО проинспектировал начало летнего периода обучения в Висленской мотострелковой дивизии
Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» в рамках госиспытаний выполнил стрельбу антиторпедой
Главком ВМФ поблагодарил кораблестроителей Средне-Невского завода за успешную буксировку надстройки для корвета «Строгий»

Метки:
Северный флот , Корабли , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false