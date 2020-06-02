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02.06.2020 (20:10)

Военнослужащие ЗВО провели санитарную обработку более 450 тыс. кв. метров территории объектов гражданской инфраструктуры в Курской области

Военнослужащие бригады радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) продолжают ежедневную работу по дезинфекции лечебных учреждений и машин скорой медицинской помощи в Курской области.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты выполняют обработку с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К. Обеззараживание проходят городские и областные клинические больницы, диспансеры, медицинские центры и поликлиники, в том числе детские клиники, привокзальные площади и объекты Министерства внутренних дел.

Военнослужащие обрабатывают дезинфицирующими растворами рабочие помещения, приёмные, инфекционные отделения, медицинские автомобили, прилегающую территорию и дорожное покрытие. Работы ведутся уже более 30 суток. Группы РХБ защиты работают посменно и проводят дезинфекцию ежедневно с соблюдением мер предосторожности.

Всего подразделениями радиационной, химической и биологической защиты ЗВО проведена специальная обработка 450 тыс. кв. м объектов гражданской инфраструктуры в Курской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , COVID-19
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