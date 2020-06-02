02.06.2020 (20:27)

Лихтеровоз «Севморпуть» доставил стройматериалы для аэродрома Северного флота «Нагурская» на архипелаге Земля Франца-Иосифа

Действующий в интересах Северного флота атомный лихтеровоз «Севморпуть» доставил на остров Земля Александры арктического архипелага Земля Франца-Иосифа более 15 тыс. тонн строительных материалов.

Груз, большую часть которого составляют железобетонные плиты, предназначен для продолжения строительства взлётно-посадочной полосы всесезонного аэродрома Северного флота «Нагурская». Он был открыт нынешней весной и функционирует в штатном режиме, при этом на нём продолжаются строительные работы.

Аэродром обеспечивают военнослужащие тактической группы Северного флота, несущей службу на самой северной российской военной базе «Арктический трилистник».

«Нагурская» также является самым северным из ныне действующих высокоширотных аэродромов в Арктике, который способен круглогодично принимать самолёты различных классов, в том числе транспортные Ил-76.

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