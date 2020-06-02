02.06.2020 (20:01)

Юнармейцы из Приднестровья приняли участие в конкурсе «Я — Юнармия!»

Юнармейцы из Приднестровья приняли участие в конкурсе «Я — Юнармия!», который посвящен 4-й годовщине создания юнармейского движения.

В рамках конкурса ребята написали рассказы и прикрепили к ним фотографии, а также записали видеоролик на тему: «Как повлияло на вас вступление в братство юнармейцев». По итогам конкурса каждому участнику вручили приз.

С момента создания в Приднестровье юнармейского отряда «Красная звезда» прошло три года. За этот период российские военнослужащие тесно сотрудничали с юнармейцами и проводили совместно с ними патриотические акции, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия, а также обустроили летний лагерь.

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