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02.06.2020 (19:49)

Командующий гвардейской общевойсковой армией ЗВО проинспектировал начало летнего периода обучения в Висленской мотострелковой дивизии

Командующий гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Андрей Иванаев проинспектировал начало летнего периода обучения подразделений Висленской мотострелковой дивизии в Белгородской и Воронежской областях.

В ходе рабочей поездки командующий оценил степень совершенствования учебной-материальной базы нового военного городка, ход развития нового полигона, а также подготовку гарнизонов к торжественным мероприятиям по случаю празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также особое внимание было уделено готовности воинских частей для приема граждан для прохождения военной службы по призыву в условиях нового вирусного заболевания, оценке мер принимаемых для предотвращения распространения заболевания.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Командующий , Боевая подготовка
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