02.06.2020 (19:39)

Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» в рамках госиспытаний выполнил стрельбу антиторпедой

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» в рамках проведения завершающего этапа государственных испытаний выполнил стрельбу антиторпедой.

В морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля совместно с представителями промышленности отработал защиту фрегата с применением антиторпеды из малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет».

Во время проведения испытаний малый противолодочный корабль (МПК) «Алексин» Балтийской военно-морской базы атаковал фрегат учебной торпедой. В свою очередь экипаж «Касатонова» применил антиторпеду из стоящего на вооружении противолодочного комплекса «Пакет». По итогу учения торпедная атака МПК «Алексин» была успешно отражена.

Справочно :

Противолодочный комплекс «Пакет» предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля. Комплекс состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах. Комплекс автономно или в составе корабельного контура противолодочной обороны и противоторпедной защиты обеспечивает в автоматическом или автоматизированном режимах выработку целеуказания по данным корабельных гидроакустических комплексов и станций, а также обнаружение, классификацию и определение параметров движения атакующих корабль торпед.

«Адмирал Касатонов» — второй российский фрегат проекта 22350. Головной корабль этого проекта —- «Адмирал Горшков» — один из самых современных кораблей Военно-Морского Флота России был включен в состав Северного флота в июле 2018 года. Корабли данного проекта создаются с применением технологии «стелс», они предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом «Редут», пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НК». В качестве противолодочного оружия применен комплекс «Пакет-НК». Несут на борту противолодочный вертолёт Ка-27.

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