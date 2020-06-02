02.06.2020 (19:38)

В 2020 году на вооружение радиотехнических войск ЦВО поступят пять модернизированных РЛС

Согласно плана модернизации вооружения и военной техники подразделения радиотехнических войск (РТВ) Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2020 года получат на вооружение пять модернизированных подвижных радиолокационных станции (РЛС) П-18РТ и подвижный радиовысотомер ПРВ-13П.

Один комплект подвижной РЛС уже поступил на вооружение радиотехнического полка в Новосибирской области. В середине июня планируется поступление двух РЛС в подразделения радиотехнический войск ЦВО в Новосибирской области и Красноярском крае.

До ноября 2020 года ещё три радиотехнических подразделения в Сибири получат модернизированные подвижные РЛС П-18РТ и радиовысотомер ПРВ-13П.

Модификация радара П-18 до серии РТ позволяет в автоматическом режиме обнаруживать цель, отслеживать ее координаты, а также пеленговать устройства постановки помех, определять их тактико-технические характеристики и выдавать информацию на командный пункт. Модернизированная подвижная радиолокационная станция П-18РТ обладает расширенным диапазоном рабочих температур от -40 до +50 градусов. Главной особенностью подвижного радиовысотомера ПРВ-13П является определение азимута, дальности и высоты цели, а также анализ воздушного пространства в сложной радиолокационной и помеховой обстановке.

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