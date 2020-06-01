01.06.2020 (11:27)

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров принял участие в первом занятии летнего периода обучения в Таманской дивизии

Сегодня на территории Таманской гвардейской дивизии прошел торжественный митинг, посвященный началу нового учебного периода в войсках.

Митинг открылся внесением Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени части.

Выступая перед личным составом с приветственной речью, командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель поздравил военнослужащих с началом учебного периода и пожелал им добиться высоких результатов в боевой подготовке.

Летний период начался с занятий по военно-политической подготовке. Первый час занятий в 1 мотострелковом полку Таманской дивизии провел заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Замминистра обороны подвел краткие итоги зимнего периода обучения и довел задачи и указания Министра обороны и начальника Генерального штаба, поставленные на летний период.

«Несмотря на все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться в зимнем периоде обучения, мы не только не уменьшили количество и качество мероприятий боевой подготовки, а наоборот, увеличили их интенсивность и улучшили показатели. Министром обороны Российской Федерации в задачах для Вооруженных Сил на 2020 год определено повысить качество проводимых мероприятий боевой подготовки войск (сил) до уровня не ниже оценки «хорошо» и не снижая интенсивности боевой учебы незамедлительно внедрять в неё новые, более эффективные способы применения войск», - сказал Юнус-Бек Евкуров.

Также он рассказали о политической ситуации в мире, об основных приоритетах военной политики государства, а также о направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития страны.

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