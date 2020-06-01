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01.06.2020 (10:22)

В летнем периоде обучения в РВСН пройдет более 100 тактических и тактико-специальных учений

В летнем периоде обучения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) будет проведено более 30 тактических учений с ракетными полками и свыше 70 тактико-специальных учений
с частями обеспечения и охраны.

Учения будут проводиться в сложной обстановке, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств.

В подразделениях обеспечения продолжительность отработки задачи полевого выхода будет увеличена до месяца. Кроме того, возрастёт
и количество проводимых учений как полковых, так батальонных и ротных.

В летнем периоде обучения будет продолжена работа, направленная на повышение боевой выучки личного состава, усложнение требований
к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, а также на применение во время процесса обучения перспективных образцов вооружения
и новой техники.

Кроме того, внедрение новых программ и методик в ходе проведения мероприятий тактической подготовки позволит в полном объеме использовать все заложенные в новейшие ракетные комплексы тактико-технические характеристики.

В РВСН продолжится практика внезапных проверок боевой готовности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Учения
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