01.06.2020 (10:22)
В летнем периоде обучения в РВСН пройдет более 100 тактических и тактико-специальных учений
В летнем периоде обучения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) будет проведено более 30 тактических учений с ракетными полками и свыше 70 тактико-специальных учений
с частями обеспечения и охраны.
Учения будут проводиться в сложной обстановке, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств.
В подразделениях обеспечения продолжительность отработки задачи полевого выхода будет увеличена до месяца. Кроме того, возрастёт
и количество проводимых учений как полковых, так батальонных и ротных.
В летнем периоде обучения будет продолжена работа, направленная на повышение боевой выучки личного состава, усложнение требований
к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, а также на применение во время процесса обучения перспективных образцов вооружения
и новой техники.
Кроме того, внедрение новых программ и методик в ходе проведения мероприятий тактической подготовки позволит в полном объеме использовать все заложенные в новейшие ракетные комплексы тактико-технические характеристики.
В РВСН продолжится практика внезапных проверок боевой готовности.