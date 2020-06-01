01.06.2020 (09:11)

Масштабное учение пройдет в августе на полигонах Сибири и Поволжья - командующий ЦВО

Проведение двустороннего командно-штабного учения на территории Кемеровской и Оренбургской областях станет главным мероприятием оперативной подготовки Центрального военного округа в летнем периоде обучения, который стартовал 1 июня. Об этом в понедельник сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Главным мероприятием оперативной подготовки в летнем периоде обучения станет двустороннее командно-штабное учение на местности со второй и сорок первой армиями, особенностью которого станут отработка вопросов по созданию коалиционных группировок войск, отражению массированных ракетно-артиллерийских ударов, а также отработка ведения военных действий в «многосферной операции». В преддверии данных учений проведем комплекс специальных учений по опыту СКШУ «Центр-2019», с развертыванием систем всестороннего обеспечения», - сказал генерал-полковник.

В маневрах будут задействованы все военнослужащие двух армий.

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