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01.06.2020 (08:44)

На Параде Победы 24 июня в Севастополе пройдёт механизированная колонна из 87 единиц военной техники

24 июня в Севастополе по улице Ленина в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт механизированная колонна из 87 единиц военной техники, в составе которой, кроме действующих образцов вооружения, будут представлены боевые машины времён Великой Отечественной войны.

Историческая часть парада с поставленными на ход фронтовыми машинами будет состоять из 13 легендарных экспонатов, часть которых снова на ходу благодаря труду военнослужащих отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота.

В составе колонны будут представлены танки Т-34 и ИС-2, пусковая установка БМ-13 «Катюша», самоходная артиллерийская установка СУ-76 и мотоциклы М-60, которые уже участвовали в Парадах в предыдущих годах. Кроме того, в колонне пройдут восстановленные в этом году тяжёлые самоходные артиллерийские установки ИСУ-122 и ИСУ-152, противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, а также боевая машина реактивной артиллерии БМ-31-12, получившая прозвище «Андрюша».

После участия в Параде Победы 24 июня вся техника вернётся на территорию мемориального комплекса Сапун-гора в Севастополе для статичной демонстрации посетителям музея.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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