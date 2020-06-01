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01.06.2020 (08:39)

Три парада и более 50 шествий пройдут на территории ЦВО 24 июня - командующий

На территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Двадцать четвертого июня проведем три военных парада в городах Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, и более пятидесяти торжественных прохождений. При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков", - сказал генерал-полковник.

Командующий отметил, что каждый военнослужащий, задействованный в торжественных мероприятиях, пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

"Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены", - добавил Лапин

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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