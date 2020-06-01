01.06.2020 (08:35)

Врачи Республики Дагестан поблагодарили военных медиков за помощь, оказываемую в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

В настоящее время 66 пациентов продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков.

«С открытием военного госпиталя значительно уменьшилось количество пациентов в нашу больницу. Это нам очень помогло. Многих своих сотрудников мы смогли освободить, дали возможность им отдохнуть» - рассказал главный врач Буйнакской ЦГБ Магомада Магомедов.

«Хочется поблагодарить Министерство обороны, Министерство здравоохранения, без их помощи мы бы не справились. Показатели у нас улучшились на много, и смертность уменьшилась от этой болезни. Хочу еще раз поблагодарить Министерство обороны за такую помощь» - добавил он.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы Ботлихского района Руслан Гамзатов отметил: «Военные врачи пользуются большим доверием и уважением среди населения. С учетом того, что здесь труднодоступные территории, не везде дороги хорошие, не везде идеальные условия, тяжело больных мы не можем несколько часов везти в Махачкалу, поэтому зональный охват полевого госпиталя очень кстати, он позволяет охватить качественной медициной не только наш, но и соседние районы. Мне каждый день звонят жители района и просятся на обследование именно в этот городок, каждый хочет, чтобы их осмотрел военный врач».

Справочно: В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республике Дагестан развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



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