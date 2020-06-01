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01.06.2020 (09:17)

Более 1300 мероприятий боевой подготовки спланировано к проведению в ВДВ в летнем периоде обучения 2020 года

Основными мероприятиями боевой подготовки станут одно командно-штабное учение с группировкой войск (с элементами показа) и одно двухстороннее командно-штабное учение с двумя соединениями, а также ряд командно-штабных тренировок и тактических учений под руководством командиров соединений.

Все учения ВДВ будут проводиться с десантированием парашютным и посадочным способом личного состава, вооружения и военной техники, с боевой стрельбой.

Также, подразделения ВДВ, в течение летнего периода обучения, примут участие в нескольких оперативных и стратегических учениях, в том числе в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Одной из основных особенностей подготовки войск является проведение совместной подготовки десантно-штурмового соединения нового типа с обязательным привлечением вертолетных подразделений в единой системе учебных занятий на всех этапах слаживания.

Кроме того, Воздушно-десантным войскам предстоит перевооружить несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений на современную технику.

Знаковым событием для войск станет празднование 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск. Спланирован комплекс мероприятий, посвященный знаменательному юбилею как в г. Москве так и по всей стране.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Более 1200 выпускников учебного центра ВДВ будут направлены для дальнейшего прохождения службы в соединения и воинские части
Десантники начнут летний период обучения на новой и модернизированной технике

Метки:
Воздушно-десантные войска
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