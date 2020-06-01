01.06.2020 (06:59)

В окружном этапе конкурса по полевой выучке команда армейского корпуса с Сахалина заняла почётное третье место

С 25 по 30 мая в Восточном военном округе завершился третий этап конкурса по полевой выучке среди командиров общевойсковых подразделений.

В конкурсе приняла участие команда от армейского корпуса, дислоцирующегося на острове Сахалин.

В третьем этапе участвовали командиры мотострелковых (танковых) рот, командиры отделений и танковых экипажей, ставшие победителями второго этапа в своих соединениях.

Окружной этап состоялся на общевойсковом полигоне учебного центра Восточного военного округа в Забайкальском крае.

Командиры рот и экипажей состязались в тактической и физической подготовке, навыках владения штатным оружием и вооружением, а также

в вождении танков и боевых машин пехоты.

По результатам вождения боевых машин, огневой и физической подготовки команда армейского корпуса с острова Сахалин в общекомандном зачёте заняла почётное третье место.

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