01.06.2020 (06:59)
В окружном этапе конкурса по полевой выучке команда армейского корпуса с Сахалина заняла почётное третье место
С 25 по 30 мая в Восточном военном округе завершился третий этап конкурса по полевой выучке среди командиров общевойсковых подразделений.
В конкурсе приняла участие команда от армейского корпуса, дислоцирующегося на острове Сахалин.
В третьем этапе участвовали командиры мотострелковых (танковых) рот, командиры отделений и танковых экипажей, ставшие победителями второго этапа в своих соединениях.
Окружной этап состоялся на общевойсковом полигоне учебного центра Восточного военного округа в Забайкальском крае.
Командиры рот и экипажей состязались в тактической и физической подготовке, навыках владения штатным оружием и вооружением, а также
в вождении танков и боевых машин пехоты.
По результатам вождения боевых машин, огневой и физической подготовки команда армейского корпуса с острова Сахалин в общекомандном зачёте заняла почётное третье место.