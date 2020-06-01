01.06.2020 (06:33)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа начался новый учебный период

В соединениях и воинских частях объединения состоялись митинги, посвящённые началу летнего периода обучения в армии ВВС и ПВО ВВО.

С этим событием военнослужащих поздравил командующий армией ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кравченко, который принял участие в торжественном построении управления объединения и поднятии Государственного флага России. Он отметил, что план боевой подготовки объединения в прошедшем периоде обучения был выполнен на 100 процентов, а мероприятия были проведены в полном объёме. Кроме того, боевая учёба в летние месяцы станет ещё более интенсивной и динамичной. Помимо повседневного выполнения учебно-боевых задач в зонах ответственности, военнослужащие примут участие в торжественных мероприятиях парада Победы в Хабаровске, который состоится 24 июня.

Сегодня военнослужащие объединения, уже приступили к боевой учёбе, полностью развёрнуты и подготовлены объекты учебно-материальной базы аэродромов и воинских частей. Инженерно- технический состав успешно завершил перевод вооружения и военной техники к летним условиям эксплуатации, на которой боевые расчёты, уже начали учебные тренировки.

Также, до конца месяца пройдут занятия с личным составом по требованиям безопасности военной службы и единые дни по видам боевой подготовки.

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