01.06.2020 (06:16)

Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко дал старт новому периоду обучения

В ходе митинга, состоявшегося на базе мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае, генерал-лейтенант Геннадий Жидко пожелал военнослужащим успехов в летних учениях, а также отметил, что до конца года на территории воинской части будут сданы две новые казармы.

В войсках Восточного военного округа в летнем периоде обучения пройдут более ста тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений, различного уровня, а также ряд тактико-специальных учений по развертыванию систем управления войсками, материально-техническому и медицинскому обеспечению.

С военнослужащими спланировано провести около 6 тысяч практических занятий по огневой подготовке с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения боевых машин. Порядка 5 тысяч практических занятий по вождению военной и специальной техники, а также совершить марши в составе воинских частей на большие расстояния.

Основные усилия в боевой подготовке подразделений будут направлены на применение новых подходов к ведению боевых действий, соответствующих реалиям современного высокоманевренного боя. Большая часть учений и тренировок пройдет в двустороннем формате.

Кроме того, военнослужащие будут совершенствовать свои навыки в выполнении задач по развертыванию и оперативному перемещению мобильных пунктов управления, тыловому и техническому обеспечению войск в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки.

Наиболее актуально на сегодняшний день - это умение активно противодействовать беспилотным летательным аппаратам вероятного «противника», в условиях активной постановки помех средствами РЭБ «неприятеля».

Внедрение «сирийского» опыта станет одной из первостепенных задач для командиров всех степеней, в частности при управлении подразделениями, входящими в разведывательно-ударные и огневые контуры.

В ходе занятий и учений спланировано увеличить интенсивность применения беспилотной летательной авиации.

Продолжится освоение новых образцов вооружения и техники, поступающие в войска округа. Среди них - модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, БМП-2М, танки Т-80БВ, многофункциональные комплексы БЛА «Орлан-10», новые комплексы связи, инженерная техника, комплексы РХБ разведки и защиты и многое и другая техника.

Все мероприятия боевой и повседневной деятельности проходят с учетом усиленных мер профилактики заболеваний вирусной инфекцией.

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