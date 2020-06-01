01.06.2020 (05:35)

В Хабаровске первую дезинфекцию вагонов военного эшелона провели подразделения РХБ защиты армии ВВС и ПВО ВВО

На железнодорожном вокзале г. Хабаровска подразделения РХБ защиты армии ВВС и ПВО ВВО провели дезинфекцию вагонов военного эшелона, перевозящего новобранцев.

Всего на железнодорожной станции было обработано порядка 10 вагонов, предназначенных для перевозки военнослужащих весеннего призыва.

Перед началом обработки с личным составом подразделения РХБ защиты был проведëн инструктаж по требованиям техники безопасности при выполнении дезинфекции. Распыление дезинфицирующего средства производилось переносными гидропультами.

В воинском эшелоне прибыло более 100 военнослужащих, которые будут проходить военную службу по призыву на территорию Восточного военного округа.

Перевозимый личный состав был полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты и находился под пристальным наблюдением медицинского персонала.

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