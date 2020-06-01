01.06.2020 (05:29)

На Камчатке беспилотные летательные аппараты «Форпост» выполнили ночные полеты

Для выполнения поставленных задач были задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов и наземные станции управления. Беспилотники осуществили поиск морских и береговых целей на площади около 1000 квадратных километров, обеспечили в режиме реального времени обнаружение и идентификацию кораблей и судов находящихся в зоне ответственности ОКВС.

Кроме того, при выполнении полетов над сушей и в прибрежной полосе Тихого океана операторы беспилотных летательных аппаратов попутно вели мониторинг пожарной обстановки в лесном фонде Министерства обороны. Общее время нахождение беспилотных летательных аппаратов в воздухе превысило 6 часов.

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