01.06.2020 (05:18)

Поисковый отряд «Рысь» из Бурятии начал подготовку к грандиозной экспедиции на острова курильской гряды

Поисковики отряда «Рысь» из Бурятии в июле текущего года отправятся в очередную масштабную экспедицию с представителями Русского географического общества и учеными на острова Курильской гряды.

Отряд «Рысь» начал подготовку к экспедиции и подбор кандидатов для ее участия. В состав отряда войдут наиболее опытные и подготовленные поисковики и юнармейцы Бурятии.

Ребятам посчастливится принять участие в проведении раскопок на местах ожесточенных боев в ходе Курильской десантной операции, которая велась во время Второй мировой войны.

В прошлом году отряд «Рысь» участвовал в экспедиции по поиску останков советских солдат в Калининградской области, поисковому отряду удалось обнаружить и поднять останки 60 солдат и 7 офицеров 26-й гвардейской стрелковой дивизии и 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, сражавшихся в годы ВОВ.

В текущем году из-за пандемии экспедицию в Калининград пришлось перенести. Также поисковики отряда «Рысь» в текущем году планируют отправиться в Подольск и Халхин-Гол (Монголия), где ежегодно осуществляют поиски останков без вести пропавших бойцов.

В прошлом году к юбилею Победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол, поисковиками был торжественно открыт и передан в дар монгольской стороне Памятник «Воинам Бурятии». На постаменте, облицованном керамогранитом и обрамленном георгиевской лентой из металла, закреплены памятные таблички с указанием имен 398 воинов-уроженцев Республики Бурятия, павших в боях в 1939 году на реке Халхин-Гол.

На протяжении 14 лет существования республиканского поискового отряда «Рысь», было обнаружено и поднято свыше 350 пропавших без вести на полях сражения солдат, установлены имена 129 бойцов, из них семеро из Бурятии.

Справочно: Курильская десантная операция (18 августа — 1 сентября 1945) — десантная операция войск 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота СССР против японских войск во время Второй мировой войны для овладения Курильскими островами. Часть Советско-японской войны. Итогом операции стало занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды, общей площадью 10,5 тыс. км², которые позднее, в 1946 году, были включены в состав РСФСР.

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