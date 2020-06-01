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01.06.2020 (04:54)

Специалисты войск РХБЗ ВВО перевыполнили план работ по дезинфекции города Шимановск Амурской области

Продолжение работы обосновано просьбами жителей и администрации города.

Кроме больниц, школ, детских садов, специалисты обрабатывают все подъезды многоквартирных домов, дороги и парки отдыха. Впервые в опыте специалистов настолько крупный населенный пункт будет обработан полностью в рекордно короткие сроки. За пять дней обработано более 250 объектов. Общая продезинфицированная площадь составляет около 150 тысяч квадратных метров.

Для дезинфекции задействованы современные машины АРС-14КМ и мобильные комплекты спецобработки ДКВ-1К. Применяется проверенная рецептура раствора, которая эффективно обеззараживает обрабатываемые поверхности и является безопасной для здоровья человека. Расчеты военнослужащих имеют необходимую квалификацию и значительный опыт. Всего привлечено более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники.

Решение о направлении специалистов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по просьбе руководства региона. Для ликвидации вспышки инфекции сводный отряд военнослужащих РХБ защиты совершил 200 километровый марш.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
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