01.06.2020 (04:24)

Три военных врачебно-сестринских бригады ТОФ и ВВО окажут помощь гражданским коллегам в лечении больных коронавирусом в Камчатском крае



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Три военных врачебно-сестринских бригады ТОФ и ВВО окажут помощь гражданским коллегам в лечении больных коронавирусом в Камчатском крае

В соответствии с обращением руководства Камчатского края к командованию Восточного военного округа, военные медики направлены в медицинские учреждения региона для оказания специализированной помощи своим гражданским коллегам в лечении инфекционных больных.

Три врачебно-сестринские бригады Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, в составе которых реаниматологи, хирурги и медсестры, приступили к работе в больницах Петропавловска-Камчатского, где организовано специализированное лечение больных коронавирусом. Врачебно-сестринские бригады укомплектованы необходимыми индивидуальными средствами защиты и прошли подготовку для работы в новых эпидемиологических условиях.

Военные специалисты во взаимодействии с коллегами краевых лечебных учреждений обеспечат проведение мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний, обменяются практическим опытом, а также непосредственное будут оказывать медицинскую помощь больным.

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