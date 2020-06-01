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01.06.2020 (04:24)

Три военных врачебно-сестринских бригады ТОФ и ВВО окажут помощь гражданским коллегам в лечении больных коронавирусом в Камчатском крае

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В соответствии с обращением руководства Камчатского края к командованию Восточного военного округа, военные медики направлены в медицинские учреждения региона для оказания специализированной помощи своим гражданским коллегам в лечении инфекционных больных.

Три врачебно-сестринские бригады Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, в составе которых реаниматологи, хирурги и медсестры, приступили к работе в больницах Петропавловска-Камчатского, где организовано специализированное лечение больных коронавирусом. Врачебно-сестринские бригады укомплектованы необходимыми индивидуальными средствами защиты и прошли подготовку для работы в новых эпидемиологических условиях.

Военные специалисты во взаимодействии с коллегами краевых лечебных учреждений обеспечат проведение мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний, обменяются практическим опытом, а также непосредственное будут оказывать медицинскую помощь больным.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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