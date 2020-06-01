01.06.2020 (04:24)
Три военных врачебно-сестринских бригады ТОФ и ВВО окажут помощь гражданским коллегам в лечении больных коронавирусом в Камчатском крае
В соответствии с обращением руководства Камчатского края к командованию Восточного военного округа, военные медики направлены в медицинские учреждения региона для оказания специализированной помощи своим гражданским коллегам в лечении инфекционных больных.
Три врачебно-сестринские бригады Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, в составе которых реаниматологи, хирурги и медсестры, приступили к работе в больницах Петропавловска-Камчатского, где организовано специализированное лечение больных коронавирусом. Врачебно-сестринские бригады укомплектованы необходимыми индивидуальными средствами защиты и прошли подготовку для работы в новых эпидемиологических условиях.
Военные специалисты во взаимодействии с коллегами краевых лечебных учреждений обеспечат проведение мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний, обменяются практическим опытом, а также непосредственное будут оказывать медицинскую помощь больным.