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01.06.2020 (03:35)

В летнем периоде обучения моряки Тихоокеанского флота проведут более 100 мероприятий боевой подготовки

В соединениях и частях флота на Камчатке и во Владивостоке прошли митинги, в которых приняли участие представители командования Тихоокеанского флота.

Заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский от имени Военного совета ТОФ поздравил с началом нового учебного полугодия личный состав соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил. После торжественного подъёма на кораблях Военно-морских флагов и флагов расцвечивания на причале у Корабельной набережной во Владивостоке прошло общее построение военнослужащих соединения. Выступая перед тихоокеанцами, вице-адмирал Денис Березовский отметил, что с декабря по май личный состав флота задачи в море решали около 60 боевых кораблей различных классов. Экипажи кораблей, катеров и подводных лодок выполнили более 300 боевых упражнений, а общая наплаванность составила более 1500 суток.

Заместитель командующего ТОФ отметил, что по итогам полугодия соединение надводных кораблей, которым командует капитан 1 ранга Александр Шварц стало лучшим на Тихоокеанском флоте по боевой подготовке. Боевые корабли, решая задачи в дальней морской зоне и в полигонах, суммарно провели в море почти 4 месяца. Он поблагодарил личный состав за проделанную работу и пожелал морякам успехов в службе.

            В летнем периоде обучения военнослужащим Тихоокеанского флота предстоит принять участие более чем в 100 мероприятиях боевой подготовки, направленных на повышение морской, полевой, воздушной и специальной выучки. В ходе них будут отработаны практические действия корабельных и подводных сил, береговых войск и морской авиации флота. Запланировано участие сил флота в учении «Океанский щит-2020», которое пройдёт под руководством Главнокомандующего ВМФ, в крупном двустороннем бригадном тактическом учении соединений морской пехоты. Будет подготовлено несколько отрядов кораблей для решения задач в дальней морской зоне, в том числе запланировано выполнение стрельб крылатыми ракетами, противолодочным оружием и артиллерией.

В настоящее время отряд боевых кораблей в составе корветов «Совершенный» и «Громкий» решает задачи дальнего похода в акватории Тихого океана. Всего же в море действуют более 15 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота. Сегодня же на береговые полигоны вышло более 500 морских пехотинцев, отрабатывает задачи противолодочная и истребительная авиация.

Военнослужащие Тихоокеанского флота примут участие в парадах Победы, которые пройдут 24 июня во Владивостоке и Хабаровске, а также в торжественном прохождении войск в Петропавловске-Камчатском. Обеспечат проведение Военно-морских парадов ко Дню Военно-Морского флота на Камчатке и в Приморском крае

Приоритетным направлением в ходе летнего периода обучения станет качественное повышение уровня боевой подготовки сил и войск Тихоокеанского флота, подбор и подготовка профессиональных кадров офицерского и сержантского состава, повышение эффективности обучения личного состава воинских частей и соединений флота.

Торжества по случаю начала нового учебного периода завершились торжественным прохождением военнослужащих соединений и воинских частей флота.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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