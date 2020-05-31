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31.05.2020 (23:58)

В объединении ПВО-ПРО (ОсН) ВКС завершается подготовка к встрече офицеров-выпускников вузов 2020 года

Более 200 молодых офицеров - выпускников 2020 года вузов Министерства обороны Российской Федерации и военных учебных центров при гражданских высших учебных заведениях прибудут в июне для прохождения военной службы в соединения и воинские части 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил.

Для встречи выпускников в соединениях и воинских частях объединения ПВО-ПРО проведены необходимые мероприятия по их обустройству и постановке на все виды довольствия.

По прибытии к местам прохождения службы будут проведены встречи молодых офицеров и их жен с командованием соединений и воинских частей, в ходе которых им разъяснят порядок полагающихся денежных выплат, обеспечения служебным жильем, организации медицинского, торгово-бытового и других видов обеспечения в военных городках. Каждому прибывшему офицеру будет вручена книга «Первые шаги офицерской службы».

После этого пройдут церемонии представления прибывших лейтенантов офицерскому составу воинских частей и личному составу подразделений, в которых им предстоит проходить службу.

С офицерами будет проведен вводный инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, а также курс теоретических и учебно-методических занятий, после чего молодые офицеры сдадут зачеты на допуск к самостоятельному выполнению служебных обязанностей.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ПВО , ПРО , ВКС
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