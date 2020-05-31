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31.05.2020 (22:59)

Конкурс на лучшую учебно-материальную базу по предметам боевой подготовки состоялся на 201-й военной базе

Специально созданная комиссия под руководством заместителя командира соединения полковника Александра Ложевича провела смотр учебно-материальной базы подразделений. Комиссия оценивала укомплектованность и состояние технических средств воспитания, наличие учебной литературы, наглядных пособий по выполнению нормативов, методических рекомендаций, а также мест хранения материальной базы.

По результатам оценки, лучшей была признана материальная база горного мотострелкового батальона под командованием майора Владимира Васильева.

Итоги конкурса показали, что подразделения ответственно подошли к данному мероприятию и качественно подготовили учебно-материальную базу к летнему периоду обучения.

Справочно: дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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