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01.06.2020 (07:04)

Командующий войсками ЗВО поздравил личный состав Ленинградской армии с годовщиной формирования

Командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв поздравил ветеранов и личный состав Ленинградской Краснознамённой армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны с 78-й годовщиной формирования.

«Ленинградская армия продолжит укрепляться современными боевыми самолетами и вертолетами, зенитными ракетными системами и другими средствами! Военнослужащие объединения будут продолжать повыть своё воинское мастерство, активно заниматься боевой подготовкой и участвовать в учениях. Продолжится совершенствование боевой инфраструктуры армии, улучшение социально-бытовых условий службы», - отмечается в поздравлении командующего войсками ЗВО.

«Убежден, что вы и впредь будете достойно выполнять свой воинский долг, равняться в повседневных делах на подвиги предков, делать все от вас зависящее в интересах безопасности и процветания России. От всей души желаю Вам счастья, здоровья, успехов! Благодарю вас за службу и поздравляю с праздником!», - отметил генерал-полковник Александр Журавлев.

Сформированная в годы Великой Отечественной войны армия принимала участие в обороне Ленинграда, в битвах под Москвой, Курском, форсировании Днепра, освобождении Белоруссии и Польши, победном штурме Берлина.

Лётчики, ракетчики, связисты, представители других специальностей армии выполняли свой воинский долг в Китае, Корее, Вьетнаме, Египте, Кубе, Афганистане, Таджикистане, Сирии и на Северном Кавказе. Сотни военнослужащих армии участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Сегодня военнослужащие армии несут боевое дежурство по противовоздушной обороне административных, промышленных и военных объектов в воздушном пространстве 26 субъектов страны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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