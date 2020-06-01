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01.06.2020 (06:30)

Танковый полк Висленской мотострелковой дивизии ЗВО первым приступил к началу летнего периода обучения

В рамках новой методики боевой подготовки военнослужащие танкового полка проведут свыше 300 занятий, большая часть которых придётся на огневую и тактико-специальную подготовки. Занятия военнослужащие будут проводить с учётом социального дистанцирования, задачи будут выполняться в медицинских марлевых повязках или специальных масках, большая часть занятий будут проходить в медицинских перчатках. Проведены методико-подготовительные работы по сокращению контактирования военнослужащих между подразделениями.

Для предупреждения заноса и распространения вирусной инфекции увеличено количество процедур термометрии не режем чем раз в 3 часа, в комнатах для проведений занятий регулярно проходит специальная обработка.

Во время подготовительного периода с военнослужащими, занимающими командирские должности, проведены специальные методологические сборы для организации боевой подготовки с соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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