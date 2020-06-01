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01.06.2020 (06:03)

Экипажи 550 единиц бронетехники ЗВО примут участие в двустороннем учении в Нижегородской области

Свыше 550 единиц вооружения, военной и специальной техники общевойсковой армии Западного военного округа перемещено из Белгородской и Воронежской областей в Нижегородскую для подготовки и проведения двустороннего батальонного тактического учения.

В ходе отработки задач двустороннего учения будут привлечены танки Т-72-Б3, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские самоходные гаубицы МСТА-С-М2, а также минометы Сани, реактивные системы залпового огня Торнадо-Г, противотанковые ракетные комплексы Штурм-С, машины разминирования Ур-77.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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