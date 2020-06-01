01.06.2020 (00:00)

«Красная Звезда»: Главком ВМФ России подвел итоги зимнего периода обучения и поставил задачи на летний период

На заседании Военного Совета Военно-Морского Флота, которое состоялось в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов подвел итоги деятельности и подготовки сил и войск Военно-морского флота в зимнем периоде обучения и поставил задачи на летний период обучения 2020 года.

Главнокомандующий Военно-морским флотом подчеркнул, что ВМФ России в зимнем периоде обучения проводил активную боевую подготовку по надводной, подводной, воздушной и береговой составляющим. Наплаванность надводных кораблей в зимнем периоде составила более около 5300 суток, подводных лодок – свыше 1000 суток. Налет в морской авиации составил около свыше 12800 часов, что составляет более 100% от плана.

В береговых войсках подготовлено свыше 20 ракетных дивизионов, а воздушно-десантная подготовка в береговых войсках составила около 9500 прыжков.

Адмирал Николай Евменов отметил: «В зимнем периоде обучения Военно-морским флотом, прежде всего, проведена масштабная работа по подготовке и празднованию 75-ю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Военные моряки привели в порядок более 2000 памятников, и мемориалов в память о воинах, погибших в годы войны. Проведено около 8000 мероприятий, в том числе, возложения венков и цветов к могилам воинов, отдавших свои жизни за Родину. Поздравление получили более 1500 ветеранов Великой Отечественной войны».

«В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации в сжатые сроки подготовлены и проведены 9 мая досрочные выпуски из военно-морских учебных заведений. Более тысячи молодых лейтенантов, 142 выпускника военно-морской академии и 192 офицера, прошедших обучение в военном институте дополнительного образования, пополнили ряды Военно-морского флота. Необходимо в летнем периоде обучения организовать им достойный прием, качественное решение социальных вопросов и, быстрое, вхождение в должность», - отметил главком ВМФ на заседании Военного совета в Адмиралтействе.

«В соответствии с планом деятельности Министерства обороны Российской Федерации в зимнем периоде обучения на воду спущены очередные серийные корабли океанской зоны – корвет «Ретивый» и фрегат «Адмирал Головко». Это показатель того, что в нашей стране эффективно реализуется Государственная программа кораблестроения. В ближайшее время Военно-морской флаг будет поднят, на успешно завершившем государственные испытания, атомном ракетном подводном крейсере «Князь Владимир». Будет поднят флаг и на фрегате проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Всего в состав флота до конца 2020 года будут приняты 35 кораблей и судов различных классов», - отметил главком ВМФ России.

Главком, также обратил внимание на то, что одной из важнейших задач в летнем периоде обучения станет проведение главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте. «На коллегии Министерства обороны Российской Федерации был представлен и получил одобрение Министра обороны Российской Федерации доклад о порядке проведения главного военно-морского парада, который состоится 26 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, Кронштадте, на флотах и в пункте базирования Тартус», - сообщил адмирал Николай Евменов.

На Военном совете ВМФ также обсуждались, вопросы организации и выполнения мероприятий боевой подготовки в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), уточнены и утверждены задачи на летний период обучения.

Как отметил главком ВМФ: «В летнем периоде обучения, и этот вопрос мы обсудили на Военном совете ВМФ, будет уделено большое внимание состоянию и совершенствованию боевых возможностей морской пехоты и береговых войск. Нам необходимо иметь в составе Военно-морского флота морскую пехоту, всесторонне подготовленную, оснащенную современным оружием и военной техникой, способную в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи как самостоятельно, так и в составе межвидовых группировок.»

«Среди важнейших задач, стоящих перед Военно-морским флотом в летнем периоде обучения, - отработка межвидового взаимодействия в рамках СКШУ «Кавказ 2020», главный военно-морской парад, состязания в рамках «АРМИ-2020» – конкурсы «Кубок моря», «Морской десант», «Глубина», анализ итогов кругосветной экспедиции ОИС «Адмирал Владимирский», которая была посвящена 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна».

«Военно-морской флот продолжит в летнем периоде выполнять задачу военно-морского присутствия в мировом океане, освоения арктической зоны, испытания новой техники и вооружений, которыми оснащаются флоты. На должном уровне будет поддерживаться потенциал группировок атомных подводных лодок на Северном и Тихоокеанском флотах. Продолжится серийное строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, патрульных кораблей проекта 22160 для Черноморского флота, малых ракетных кораблей проекта 22800 для Балтийского флота, а также кораблей противоминной обороны проекта 12700.» – сказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«В летнем периоде обучения будет уделяться особое внимание дальнейшему совершенствованию работы органов военного управления флотов по контролю за выполнением ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов в рамках гособоронзаказа на 2020 год», - сказал адмирал Николай Евменов.

В ходе подведения итогов главком ВМФ напомнил участникам заседания Военного совета о том, что в мае завершился отопительный период 2019-2020 на территории более 1000 военных городков. «Своевременное выполнение подготовительных мероприятий позволило провести его без срывов и серьезных аварий. Необходимо на высоком уровне эффективности в летнем периоде решить задачу по подготовке к предстоящему отопительному периоду», - сказал главком ВМФ.

«Еще один немаловажный вопрос, который нам предстоит рассмотреть, это состояние правопорядка и воинской дисциплины на флотах.

На новый качественный уровень необходимо поднять в летнем периоде обучения состояние профессионально-ориентационной работы в довузовских учебных учреждениях ВМФ. Мы должны всецело заботиться о новых поколениях военных моряков, которым предстоит служить на современных кораблях и подводных лодках ВМФ России.» – отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета ВМФ при постановке задач на летний период обучения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице