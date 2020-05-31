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31.05.2020 (21:46)

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Военная академия РВСН помимо участия в научно-деловой программе представит экспозицию к своему 200-летию

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» будет открыта экспозиция к 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В ней будут представлены достижения и лучшие работы преподавателей и научных сотрудников академии и её филиала.

В настоящее время организована подготовка к проведению круглых столов с участием в них специалистов РВСН в рамках научно-деловой программы. Это уникальная возможность поучаствовать в обсуждении наиболее актуальных вопросов, направленных на развитие вооружения, военной и специальной техники. В этих мероприятиях примут участие специалисты ведущих предприятий промышленности, научных организаций, а также вузов.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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