31.05.2020 (20:50)
Жёны мотострелков Северного флота провели субботник в Печенге
Женсовет отдельной мотострелковой бригады вышел на субботник и очистил детские площадки в гарнизоне, в рамках акции приуроченной к Международному дню детей – «Нашим детям – чистые площадки!»
Командование бригады оказало помощь, выделив расчёт роты РХБЗ с техникой - АРС -14
В стороне не осталась и сильная половина семей. В посёлках Печенга и 19-км после продолжительной зимы были приведены в порядок детские площадки, убран мусор и очищена придомовая территория.
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