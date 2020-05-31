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31.05.2020 (20:50)

Жёны мотострелков Северного флота провели субботник в Печенге

Женсовет отдельной мотострелковой бригады вышел на субботник и очистил детские площадки в гарнизоне, в рамках акции приуроченной к Международному дню детей – «Нашим детям – чистые площадки!»

Командование бригады оказало помощь, выделив расчёт роты РХБЗ с техникой - АРС -14

В стороне не осталась и сильная половина семей. В посёлках Печенга и 19-км после продолжительной зимы были приведены в порядок детские площадки, убран мусор и очищена придомовая территория.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот
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