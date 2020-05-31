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31.05.2020 (20:28)

Участники военного парада от Северного флота отправились в Москву

Военнослужащие танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота и ракетного дивизиона отдельной ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил СФ отправились в Москву для участия в военном параде на Красной площади 24 июня.

Перед поездкой у военнослужащих были взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию. У всех результат отрицательный.

Все участники парада от Северного флота обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками, а также антисептиками. С каждым проведён инструктаж о правилах поведения в общественных местах, соблюдении требований санитарно-гигиенических норм.

В главном военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне, от Северного флота будут задействованы танки Т-80БВМ и пусковые установки берегового противокорабельного ракетного комплекса  «Бал».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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