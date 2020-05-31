31.05.2020 (19:39)

Боевая техника и военнослужащие Северного флота примут участие в военных парадах в Мурманске и Североморске

Около полутора тысяч военнослужащих и 72 единицы боевой и исторической техники будут задействованы в военных парадах, посвящённых 75-й годовщине Великой Победы в городе-герое Мурманске и городе Североморске 24 июня.

Парады традиционно состоятся на главных площадях городов. Подготовка к ним военнослужащих и военной техники уже началась. Первые сводные тренировки участников парада пройдут 3 июня. 19 июня состоится первая тренировка на улицах городов. Генеральная репетиция спланирована на вечер 22 июня.

Воздушный парад авиационной техники армии ВВС и ПВО Северного флота пройдёт по ранее установленному маршруту над мурманским мемориалом Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Военнослужащие будут маршировать на параде в летней парадной форме одежды. Обязательным атрибутом будет георгиевская ленточка, размещённая на правой стороне груди.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты выполнят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания. Все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав парадных расчётов будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Контакты военнослужащих с местным населением будут максимально ограничены.

24 июня - в день 75-й годовщины проведения Парада Победы на Красной площади в Москве - на боевых кораблях и судах обеспечения Северного флота будут подняты флаги расцвечивания. Вечером в Мурманске и Североморске состоится артиллерийский салют из 30 холостых залпов и фейерверк.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице