31.05.2020 (20:31)
На судостроительном заводе им. Ленина в Астрахани спущено на воду крановое судно для ВМФ
На воде будет производиться его достройка, а затем испытания. Экипаж судна составит более 20 человек. Планируется, что в ноябре текущего года оно будет передано в состав Каспийской флотилии.
В связи с активным развитием инфраструктуры базирования Каспийской флотилии, крановое судно будет полностью востребовано для различных обеспечивающих работ.
Справочно: Крановое судно имеет водоизмещение 2201 тонну, длину корпуса - 52,2 м, ширину - 22,8 м и оснащено полноповоротным краном грузоподъемностью 150 тонн.
Строительство кранового судна было начато в июле месяце 2019 года в специальном плавучем доке.
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