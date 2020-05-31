31.05.2020 (19:30)

Государственные испытания 2-х новейших аварийно-спасательных катеров проекта 23040 завершатся в июне текущего года

ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» продолжает проведение испытаний двух рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 в рамках выполнения государственного контракта в интересах Министерства обороны РФ. Проведение государственных испытаний планируется с 10 по 24 июня 2020 г. Доставка катеров на Тихоокеанский флот, и их передача в войска планируется до сентября 2020 г. Об этом было доложено на рабочем совещании по вопросам развития поисково-спасательных сил ВМФ.

Вместе с тем, сейчас в процессе строительства находится 23-й в серии рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040, предназначенный для Северного флота.

Справочно: Катера предназначены для выполнения следующих операций:

- Водолазное обеспечение подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3-х баллов;

- Проведение водолазных спусков и работ двумя водолазами одновременно в шланговом снаряжении с расходом воздуха до 120л/мин на глубину до 60м с экспозицией на грунте 60 минут;

- Проведение декомпрессии, воздушных, кислородных и гелиевых режимов лечебной рекомпрессии в барокамере;

- Участие в аварийно-спасательных, гидротехнических и судоподъемных операциях;

- Обследование дна акваторий, затонувших объектов, подводной части корпусов судов (кораблей) и гидротехнических сооружений;

- Тушение пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м, доступных для подхода судна;

- Откачка воды с аварийного судна или плавучего сооружения;

- Выполнение осмотровых и обследовательских работ с помощью малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата;

- Поиск затонувших объектов на глубинах до 150 метров, при помощи буксируемого гидролокатора;

- Поиск находящихся за бортом людей, при помощи тепловизионной системы ночного видения;

- Подача электропитания на аварийный корабль, судно или объект.

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