31.05.2020 (16:17)

Воинские эшелоны с выпускниками учебных центров прибыли в Киров

Более 160 выпускников учебных центров РВСН получившие удостоверения механиков-водителей многоосных автомобилей, механиков-водителей и водителей дорожных и землеройных машин, специалистов систем энергоснабжения и специалистов по обслуживанию систем водоснабжения продолжат дальнейшую службу в частях и подразделениях Юрьянского ракетного соединения.

В 2020 г. соединения и воинские части пополнят около 2 тыс. младших специалистов, уровень специальной и технической подготовки которых позволяет им приступить к выполнению обязанностей по предназначению без дополнительной подготовки.

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