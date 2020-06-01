01.06.2020 (00:01)

Военно-транспортной авиации исполнилось 89 лет

1 июня исполняется 89 лет военно-транспортной авиации.

По итогам зимнего периода обучения, завершившегося в Вооруженных Силах РФ 31 мая, командованием ВТА было проведено 400 летных смен, 15 учений различного уровня с практическим десантированием личного состава и боевой техники ВДВ, обеспечения мероприятий межвидовой подготовки. При этом средний налет на летчика составил около 80 часов. Особо стоит отметить авиационное обеспечение высотного десантирования подразделений ВДВ в Арктическом регионе с высоты 10 тысяч метров.

Помимо мероприятий боевой подготовки экипажи ВТА в зимнем периоде обучения были задействованы при выполнении специальных задач, включая эвакуацию российских граждан из г.Ухань (КНР), доставке российских специалистов РХБ защиты и медицинской службы в Италию и Сербию.

Также экипажи ВТА выполняли гуманитарные рейсы в Китай, США, Молдову и другие страны. Всего для этих задач было выполнено более 200 вылетов, перевезено около 3 тысяч тонн грузов.

Справочно: 1 июня в 1931 году был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов.

В настоящее время ВТА – составная часть Воздушно-космических сил, является средством Верховного Главного Командования Вооруженными Силами Российской Федерации и предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (маневра) войск, выполнения других специальных задач.

Командование ВТА в своем составе самолеты Ил-76, Ан-124 (Руслан), Ан-22 (Антей), Ан-12, Ан-26 и другие. Всего в составе ВТА эксплуатируются 12 типов воздушных судов.

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