31.05.2020 (14:48)

Около 110 единиц вооружения и военной техники общевойсковой армии ЗВО подготовлены к участию в параде Победы

Около 110 ед. вооружения, военной и специальной техники Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа подготовлены к участию в военном Параде Победы 24 июня в городе воинской славы – Воронеже.

На площадке проведения сводных тренировок механизированной колонны проведена специальная очистка подразделениями РХБ защиты к началу первой тренировки 3 июня на аэродроме «Балтимор».

Также военнослужащие пеших парадных расчетов пройдут в парадном строю по площади Ленина. Всего время прохождение пеших расчетов будет увеличено в 2 раза и составит около 15 минут. В параде примут участие офицеры управления общевойсковой армии, также парадным строем пройдут офицеры смешанной авиационной дивизии ЗВО, курсанты Военно-Воздушной академии, представители силовых структур, кадеты, курсанты и юнармейцы.

Впервые в военном Параде Победы в городе Воронеж примут участие сводный парадный расчет из 103 военнослужащих-женщин Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

В Параде Победы в городе Воронеж примет участие свыше 3 тысяч военнослужащих войск воронежского гарнизона Западного военного округа.

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