31.05.2020 (14:42)
Под Оренбургом в артиллерийском соединении проведена тренировка групп антитеррора
В ходе мероприятия группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану объектов.
Далее было отработано уничтожение условного противника с применением стрелкового оружия и военной техники. При выполнении задач использовались имитационные средства.
При проведении тренировки особое внимание было уделено организации взаимодействия между группами и оказанию медицинской помощи условно пострадавшим.
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