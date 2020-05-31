31.05.2020 (14:33)
Сотрудники 173 ВАИ провели акцию «Внимание! Дети!» в Новосибирске
В ходе акции инспекторами были проведены теоретические и практические занятия с военными водителями, водителями личного автотранспорта и с детьми военнослужащих.
На занятиях были рассмотрены вопросы по повышению уровня безопасности дорожного движения, а также соблюдению правил дорожного движения автомобилистами и пешеходами.
Акция «Внимание! Дети!» - направлена на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военнослужащими - владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.
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