31.05.2020 (14:33)

Сотрудники 173 ВАИ провели акцию «Внимание! Дети!» в Новосибирске

В ходе акции инспекторами были проведены теоретические и практические занятия с военными водителями, водителями личного автотранспорта и с детьми военнослужащих.

На занятиях были рассмотрены вопросы по повышению уровня безопасности дорожного движения, а также соблюдению правил дорожного движения автомобилистами и пешеходами.

Акция «Внимание! Дети!» - направлена на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военнослужащими - владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

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