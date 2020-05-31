Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.05.2020 (14:33)

Сотрудники 173 ВАИ провели акцию «Внимание! Дети!» в Новосибирске

В ходе акции инспекторами были проведены теоретические и практические занятия с военными водителями, водителями личного автотранспорта и с детьми военнослужащих.

На занятиях были рассмотрены вопросы по повышению уровня безопасности дорожного движения, а также соблюдению правил дорожного движения автомобилистами и пешеходами.

Акция «Внимание! Дети!» - направлена на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военнослужащими - владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО подготовили более 200 самолетов и вертолетов к летнему периоду обучения
В Хакасии двум участникам Великой Отечественной войны вручили медали к 75-летию Победы
Военные ЦВО провели дезинфекцию полигонов в Самарской и Оренбургской областях
В Таджикистане российские сотрудники ВАИ провели акцию «Внимание! Дети» с водителями 201 военной базы

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false