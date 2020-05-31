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31.05.2020 (14:22)

В Хакасии двум участникам Великой Отечественной войны вручили медали к 75-летию Победы

Помощник военного комиссариата Республики Хакасия (по работе с ветеранами) и представители спортивной школы олимпийского резерва «ЦСКА-Хакасия» навестили двух участников Великой Отечественной войны – Виктора Захарова и Николая Спирина и вручили им памятные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие провели в гостях у ветеранов, в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.  Вместе с гостями за чаепитием ветераны вспомнили о тяжелых военных временах, рассказали интересные истории того времени, а также спели несколько фронтовых песен.

Чествование ветеранов проходит по всему Центральному военному округу, в ходе которого военнослужащие организовывают мини-парады и мини-концерты под окнами фронтовиков, онлайн поздравления военнослужащими, а также онлайн-парады с участием военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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