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31.05.2020 (14:16)

Военные ЦВО провели дезинфекцию полигонов в Самарской и Оренбургской областях

Мобильные расчеты оперативного реагирования радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекцию полигонов в Самарской и Оренбургской областях в ходе подготовки к летнему периоду обучения, который начнется 1 июня.

В рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций, используя авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1 личный состав провел специальную обработку учебно-материальной базы полигонов, мест проведения занятий по огневой, тактико-специальной, горной, воздушно-десантной подготовке.

Также дезинфицированы командные пункты, фортификационные сооружения, дороги и прилегающая территория полигонов: Тоцкий, Рощинский, Новая Бинарадка и Донгуз.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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