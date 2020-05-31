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31.05.2020 (13:45)

Ключи от новых автомобилей вручили военнослужащим ЗВО в Нижегородской области

В Нижегородской области в бригаде материально-технического обеспечения Западного военного округа состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых автомобилей, поступивших на оснащение в рамках Государственного оборонного заказа.

Водители лучших подразделений бригады получили ключи от автомобилей УАЗ «Патриот», КАМАЗ 53501 и УАЗ 3962.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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