31.05.2020 (13:45)

Ключи от новых автомобилей вручили военнослужащим ЗВО в Нижегородской области

В Нижегородской области в бригаде материально-технического обеспечения Западного военного округа состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых автомобилей, поступивших на оснащение в рамках Государственного оборонного заказа.

Водители лучших подразделений бригады получили ключи от автомобилей УАЗ «Патриот», КАМАЗ 53501 и УАЗ 3962.

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