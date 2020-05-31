31.05.2020 (12:55)
В Таджикистане российские сотрудники ВАИ провели акцию «Внимание! Дети» с водителями 201 военной базы
В рамках акции в соединении прошли теоретические и практические занятия по пропаганде безопасности дорожного движения, в ходе которых особое внимание было акцентировано на соблюдении водителями служебного транспорта правил дорожного движения, в особенности на соблюдении скоростного режима вблизи дошкольных и школьных учреждений, пешеходных переходов, а также доведены требования правил дорожного движения в вопросах перевозки детей-пассажиров.
В военных городках Душанбе и Бохтар, сотрудники ВАИ вместе с юнармейцами из 6 школы Министерства обороны РФ раздали родителям и детям CD диски и памятки, где наглядно описаны правила езды на детском велосипеде, скейте, самокате, роликовых коньках.
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