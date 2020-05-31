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31.05.2020 (10:35)

Морская авиация Балтийского флота примет участие в Параде Победы в Калининграде

В военном параде войск Калининградского гарнизона после прохождения механизированной колонны в небе над центром Калининграда пролетят самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

Всего 24 июня в небе над Площадью Победы пролетят 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС. Высота полета боевых машин будет составлять от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

К воздушному показу авиатехники привлечены лучшие пилоты морской авиации Балтийского флота, которые в этот день порадуют ветеранов и жителей Калининграда.

В ближайшее время авиация Балтийского флота приступает к тренировкам на трех аэродромах Калининградской области на Чкаловске под Калининградом, Черняховске и на военном аэродроме в поселке Донское.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Морская авиация
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