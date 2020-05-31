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31.05.2020 (10:30)

Свыше 7,5 тыс. семей военнослужащих обеспечены жильем на территории в Воронежской области

Свыше 7,5 тыс. семей военнослужащих было обеспечено жильем за 9 лет со дня начала исполнения социальных обязательств специалистами 2 отделения Западного регионального управления жилищного обеспечения Западного военного округа в Воронежской области.

Специалисты жилищного обеспечения успели обеспечить жильём свыше 500 семей для постоянного проживания, почти 600 военнослужащим предоставлена жилищная субсидия, около 300 военнослужащих, подлежащих переселению из закрытых военных городков, реализовали государственные жилищные сертификаты, более 600 военнослужащих реализовали право на жилищное обеспечение в рамках накопительно-ипотечной системы, а также свыше 5 тыс. семей военнослужащих обеспечены служебными жилыми помещениями.

Ежемесячно специалисты жилищного обеспечения рассматривают свыше 200 обращений по вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей жилыми помещениями.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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