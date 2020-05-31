31.05.2020 (10:24)

В июне в Воздушно-десантных войсках пройдет Всеармейский месячник «Армия против наркотиков»

С 1 по 30 июня с.г. в Воздушно-десантных войсках, как и во всех Вооруженных Силах Российской Федерации, пройдет Всеармейский месячник противодействия наркомании «Армия против наркотиков».

Цель месячника – пропаганда здорового образа жизни, активизация работы по недопущению незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ военнослужащими и членами их семей, а также усиление деятельности должностных лиц по профилактике незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Одним из направлений деятельности должностных лиц Командования Воздушно-десантных войск, соединений, воинских частей и учреждений ВДВ является предупреждение проникновения наркотиков в воинские коллективы, а также профилактика правонарушений, связанных с их потреблением, выявлением, установлением причин и условий, способствующих их совершению.

В рамках подготовки к проведению месячника, большая работа проведена в Улан-Удэнском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении, где запланированы встречи, лекции, информационные мероприятия, направленные на разъяснение военнослужащим вреда употребления наркотиков и психотропных средств.

На мероприятиях речь пойдет о трагических последствиях наркомании и мерах профилактики этого явления в армейской среде, в военных городках среди членов семей военнослужащих.

Все мероприятия пройдут с учетом санитарно-эпидемической обстановки в регионах дислокации соединений, воинских частей и учреждений Воздушно-десантных войск.

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