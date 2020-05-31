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31.05.2020 (10:18)

В мае текущего года саперы общевойсковой армии ЗВО вывезли с территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 300 снарядов времен Великой Отечественной войны

Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены в местах строительства объектов инфраструктуры, частных садовых участках, и лесных массивах региона. Военнослужащие подразделений разминирования ежедневно выполняют более 10 заявок по разминированию на территории Ленинградской области.

Среди обнаруженных населением снарядов - советские и немецкие боеприпасы. Многие из них, несмотря на продолжительный срок пребывания в грунте, сохранили взрывную способность.

На вооружении инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии ЗВО имеется новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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