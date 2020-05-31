31.05.2020 (10:07)

На аэродроме «Мигалово» летный состав прошел тренировку на тренажере самолета Ил-76мд

В преддверии начала летнего периода обучения экипажи 196-го авиационного полка военно-транспортной авиационной дивизии провели тренировки на тренажерах самолета КТС32-Ил-76мд.

Основной задачей тренировок является отработка действий экипажа при возникновении нештатной ситуации.

Тренировки летного состава проводятся каждый месяц для проверки практических навыков эксплуатации авиационной техники. В ходе учебных тренировок летчики в полном составе выполняют комплекс упражнений: погодный минимум, посадка при плохих метеоусловиях, отказ гидросистем, отказ двигателя при пожаре, перечень всех неисправностей и элементы взаимодействия экипажей.

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