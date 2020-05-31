Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.05.2020 (09:45)

В Саратовском соединении Дальней авиации прошли комплексные занятия безопасности военной службы

В Саратовской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка Дальней авиации Воздушно-космических сил России прошли учебно-методические занятия по безопасности военной службы.

В ходе проведения занятий было развёрнуто 10 учебных мест с использованием мультимедийных систем, макетов, средств имитации взрывчатых веществ, манекенов и муляжей боеприпасов.

Опытные инструкторы наглядно разъяснили военнослужащим особенности несения внутренней и караульной службы, а также организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей.

На занятиях были рассмотрены более 20 актуальных тем, включая правила  пожарной безопасности, работы с электроприборами, дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, соблюдение мер безопасности при обращении с оружием.

Занятия по изучению требований безопасности военной службы прошли в рамках подготовки к новому периоду обучения, который начнется в Вооруженных Силах с 1 июня.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
В ВКА имени А.Ф. Можайского подвели итоги конкурса на лучшие научные работы
Информация о призывниках Дальневосточного соединения дальней авиации ВКС будут внесены в АС «Паспорт»
Специалисты ИАС дальней авиации проверили качество выполнения регламентных работ на авиационной технике
В соединении дальней авиации ВКС в Саратовской области подвели итоги зимнего периода обучения

Метки:
Дальняя авиация , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false